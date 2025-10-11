Curá sobre el FONPLATA: “La provincia tomó una decisión responsable para garantizar el desarrollo”

El senador por el departamento de Orán, Juan Cruz Curá, defendió la aprobación del crédito internacional por 100 millones de dólares destinado a financiar obras en Salta.

En SinVueltas, explicó que tanto la Cámara Alta como la Comisión de Hacienda, que él integra, se tomaron el tiempo necesario para reunir toda la información vinculada al plan de obras, al riesgo crediticio de la provincia y a los compromisos financieros ya asumidos.

“Nos hemos tomado el tiempo necesario desde la Cámara de Senadores y la Comisión de Hacienda que me toca presidir, para poder sacar toda la información necesaria en cuanto al plan de obras, en cuanto al riesgo crediticio que tiene la provincia, en cuanto a los créditos que ya se han tomado”, detalló el legislador.



En ese sentido, sostuvo que muchas de las obras incluidas en el programa deberían ser ejecutadas por el Gobierno Nacional, pero ante la falta de respuestas, la provincia decidió avanzar por cuenta propia.

“Sin lugar a dudas esto es algo que no le correspondería a la provincia, sino que le correspondería al Gobierno nacional de poder tener un plan político que cuente con una infraestructura necesaria para el desarrollo de nuestra provincia. Pero el Gobierno nacional ya planteó, desde que inició, que no hay obra para nadie, no hay obra pública, o no cumplió con todo lo que firmó, y eso nos duele”, afirmó.

El senador explicó que el crédito aprobado tiene condiciones de mercado favorables y fue gestionado dentro de un marco de equilibrio fiscal. “Desde la provincia se ha tomado una decisión política junto al gobernador de poder avanzar con este préstamo de 100 millones de dólares, con mucha responsabilidad, en un equilibrio fiscal que tiene la provincia hace cinco años”, explicó.