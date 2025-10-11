Hoy sábado se realizan operativos de identificación en Capital y en Orán

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, organismo que depende del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, informó que se completaron dos operativos, uno en el barrio Palermo y otro en la Plaza Evita, en los mismos existió una gran convocatoria de vecinos que se acercaron a hacer trámites identificatorios.

Cronograma de servicios activos del Registro Civil para el fin de semana

En Orán, el móvil del Registro Civil estará en el barrio Taranto, en la esquina de Corrientes y Martín Fierro. En este caso, se entregarán 120 turnos a primera hora, y la atención comenzará a partir de las 9.

Sábado 11: operativo de identificación en el barrio San Francisco Solano, sobre avenida Felipe Varela al 1700.

Nacimientos y defunciones

En la sede central de Almirante Brown 160 se registrarán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado (clínicas, domicilios particulares u otros lugares), así como también las defunciones.

Identificaciones

Hoy sábado y domingo estarán habilitadas las guardias de identificación en la sede central de Almirante Brown 160 y en el CDR del Hiper Libertad. A primera hora se entregarán 100 turnos para la atención al público.

La atención de las guardias comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta agotar los turnos disponibles.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.