Caso Cordeyro: "Confiamos que puedan esclarecer las causales del deceso de mi amigo"

Persiste la conmoción en la sociedad salteña tras la trágica noticia del fin de semana, al reportarse el hallazgo sin vida de Vicente Cordeyro, ex comisario y experto en Seguridad, quien fue encontrado en el cerro Elefante de San Lorenzo, tras dos días de intensa búsqueda tras reportarse su desaparición.

En medio de las muestras de dolor y congoja por la triste novedad, desde el entorno de Cordeyro confiaron en que se puedan aclarar las causales de su fallecimiento, afirmándose que es mucho el pesar ante la pérdida de una gran persona, además de un excelente profesional.

“Hay mucha tristeza, cuesta hablar, no solo como profesional que seguirá siendo, por su calidad, sus ganas de vivir que tenía, hasta ahora es inexplicable lo que ha sucedido… cuesta expresarse, analizar”, ponderó el doctor Nicolás Vedia, abogado y licenciado en Seguridad.

En diálogo con FM Aries, esta persona cercana a Cordeyro, con quien compartió una relación de gran amistad, reiteró su tristeza ante lo ocurrido con su amigo, de quien destacó “la humildad que tenía, alguien humilde, alguien sencillo, deportista, con su familia, un ejemplo de vida, que te hablaba con sinceridad, así era Vicente”.

Junto a esto, Vedia espetó que cuando Cordeyro expresaba sus análisis en materia de seguridad, “lo hacía sobre lo que hacía daño a la sociedad, si él hablaba de la materia, hablaba de la población y de quiénes le hacían daño; hoy se dicen versiones pero hay que aclarar que seguridad engloba todo, el Licenciado en Seguridad debe determinar en qué situación está Salta en la materia”.

Por último, dijo que confían que la Justicia pueda esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte del ex comisario. "Tenemos confianza que la Justicia pueda esclarecer las causales del deceso de mi amigo”, puntualizó para concluir.

“Vicente y yo hablábamos con los análisis en la materia de seguridad como expertos que somos”.