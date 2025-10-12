“Decir que es un suicidio en esta etapa sería irresponsable”: Horas claves en la investigación por la muerte de Cordeyro

El sábado por la mañana se confirmó el hallazgo sin vida del excomisario Vicente Osvaldo Cordeyro, una figura de larga trayectoria dentro de la Policía de Salta, donde se desempeñó como jefe de Investigaciones y fue reconocido por su trabajo en casos vinculados a narcotráfico, violencia y crimen organizado.

Cordeyro había sido visto por última vez el jueves, y su desaparición dio inicio a un intenso operativo de búsqueda encabezado por la Policía de la Provincia, Bomberos, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y equipos especializados que trabajaron durante dos días en la zona de San Lorenzo.

Durante la jornada del sábado, en conferencia de prensa, los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Pablo Rivero, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, brindaron detalles sobre la investigación. Ramos Ossorio confirmó que Cordeyro llegó solo a San Lorenzo, dejó correctamente estacionado su vehículo y se dirigió al cerro Elefante, vestido de negro y con una mochila.

Las imágenes que permitieron orientar la búsqueda fueron aportadas por una cámara de seguridad de una vivienda particular, cuyo propietario compartió el registro con los investigadores. Los familiares del excomisario reconocieron que se trataba de él, y a partir de esa confirmación se centró el rastrillaje en ese sector.

Cerca de las 9.30 de la mañana del sábado, uno de los equipos de búsqueda halló el cuerpo sin vida en una zona de difícil acceso del cerro Elefante. El operativo de recuperación fue complejo: se utilizó un helicóptero para trasladar el cuerpo hasta la morgue judicial con el fin de acelerar los procedimientos periciales.

El fiscal Pablo Rivero advirtió que “hablar de un suicidio sería apresurado e irresponsable”, señalando que si bien no se observan signos de violencia evidentes, las pericias serán determinantes para esclarecer el caso.

Durante la conferencia, los fiscales también mencionaron que una columna de humo observada en la zona coincidía con el área donde fue encontrado el cuerpo, motivo por el cual se ordenó analizar ese foco como un posible indicio criminalístico. Asimismo, se confirmó que el teléfono celular de Cordeyro fue hallado en el mismo sector.

El Cuerpo Fiscal continúa trabajando bajo el protocolo establecido para este tipo de casos, y durante la noche del sábado se realizó una reunión interdisciplinaria entre los equipos forenses, peritos del CIF y personal judicial para definir las próximas medidas de investigación.

El fallecimiento de Vicente Cordeyro conmocionó a la comunidad policial y a gran parte de la sociedad salteña, que lo recordaba por su experiencia y por sus análisis públicos sobre temas sensibles como el narcotráfico y la seguridad en la provincia.