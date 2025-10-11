Dolorosa despedida a Vicente Cordeyro, un hombre que dejó huella en la historia policial de Salta

Con honda consternación se conoció en las últimas horas el hallazgo del cuerpo sin vida del ex comisario Vicente Osvaldo Cordeyro, de 64 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado jueves por la mañana. El cuerpo fue encontrado en cercanías del cerro Elefante, en la jurisdicción de San Lorenzo.

La noticia sacude el ámbito policial y la sociedad salteña, ya que Cordeyro era un referente en las fuerzas: había estado al frente de investigaciones de relevancia en la provincia, ejerciendo cargos como director de Investigaciones de la Policía de Salta. Su nombre estuvo al frente causas vinculadas a delitos de alto impacto que marcaron la agenda periodística durante años.

Según las fuentes oficiales y los medios locales, Cordeyro fue visto por última vez el jueves por la mañana, luego de dejar a un familiar en un establecimiento educativo en la ciudad de Salta.

Horas más tarde, su automóvil fue localizado cerrado y sin ocupantes en San Lorenzo. No se advirtieron señales visibles de violencia ni indicios claros que permitieran determinar lo ocurrido.

Ante esta situación, durante más de un día se desplegaron masivos operativos de búsqueda, con la intervención de más de cien efectivos, canes rastreadores, drones, bomberos voluntarios, guías locales y baqueanos que conocen el terreno. Las tareas se concentraron en zonas de senderos y parajes cercanos al cerro Elefante, en San Lorenzo.

Su trayectoria y legado profesional

Vicente Cordeyro dedicó décadas de su vida a la investigación policial en Salta. En su paso por la fuerza, asumió diferentes responsabilidades, destacándose como director de Investigaciones, y fue uno de los oficiales recurrentemente involucrados en casos complejos. Además, su voz se hizo eco en debates públicos sobre inseguridad, consumo de drogas y violencia de género en Salta, donde a lo largo del tiempo expuso críticas y propuestas desde su experiencia profesional.

Quienes lo conocieron destacan su carácter firme y comprometido con la investigación, aunque también lo recuerdan como alguien que supo hacer frente a las complejidades del oficio policial, donde los riesgos son parte consustancial de la tarea.

Se trata de un caso que no solo conmueve por la pérdida, sino también por tratarse de un hombre querido que dedicó su vida al servicio público.

En este momento tan doloroso, su partida deja un vacío en el mundo policial y social salteño.

Desde InformateSalta y Troka Comunicadores, expresamos nuestras más sentidas condolencias y lamentamos profundamente este desenlace. Nos solidarizamos con su familia, especialmente con su hijo Nicolás Cordeyro, querido compañero y parte fundamental de nuestro equipo.