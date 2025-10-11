Se conocieron imágenes de Vicente Cordeyro antes de su muerte en el cerro Elefante

En las últimas horas se hicieron públicas las imágenes de video que muestran a Vicente Osvaldo Cordeyro caminando solo con una mochila rumbo al cerro Elefante, en San Lorenzo, el día de su desaparición. Las tomas pertenecen a una cámara de seguridad de un domicilio particular y fueron incorporadas a la investigación judicial.

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio confirmó que las cámaras y el rastreo del teléfono celular permitieron reconstruir los últimos movimientos del excomisario, quien dejó a su hija en el colegio y luego se dirigió a la zona del cerro, donde finalmente fue hallado sin vida el sábado por la mañana.

Durante la conferencia de prensa, el funcionario detalló que Cordeyro subió solo y no presentaba signos evidentes de violencia, aunque aclaró que las pericias anatomopatológicas y toxicológicas continúan para determinar la causa exacta del deceso.

El hallazgo del cuerpo se produjo en un sector de difícil acceso del cerro Elefante, en un operativo que demandó varias horas de trabajo a personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Bomberos y Policía de la Provincia.

La investigación continúa bajo directivas de la Fiscalía, que mantiene abiertas todas las líneas posibles hasta contar con los resultados de las pericias. Los investigadores aguardan informes para precisar la causa del fallecimiento y evaluar si surgen nuevos elementos que amplíen la reconstrucción de los hechos, como así también testigos.