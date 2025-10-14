Llega a Salta RH Summit 25: Las nuevas tendencias en gestión humana

Este mes Salta se prepara para recibir una nueva edición del RH SUMMIT 25, un evento que reunirá a especialistas en gestión de personas, liderazgo y desarrollo organizacional.

La cita será el 31 de octubre a las 16 horas en las instalaciones de Copaipa, donde se abordarán temas clave para el futuro del trabajo y la gestión de equipos.

Esta edición se realiza en torno a tres ejes:

Neuro-oratoria: técnicas para comunicar con efectividad, persuasión e impacto emocional.

Herramientas ágiles de ventas: estrategias prácticas para optimizar los procesos comerciales y adaptarse a entornos cambiantes.

Motivación y toma de decisiones: claves para liderar equipos, gestionar la incertidumbre y alcanzar resultados sostenibles.

Entre los disertantes confirmados se encuentran Mariana Borigen, Facundo Díaz, Milagros Cajal y Ornella Mendoza, quienes compartirán sus experiencias, herramientas y metodologías innovadoras en un espacio que promete combinar aprendizaje, networking e inspiración.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/mPKEoTCb1A8DbWqu9.