Mañana se conocerá el veredicto del juicio por corrupción en Villa Las Rosas

La lectura de la sentencia en el juicio por corrupción y narcocriminalidad en la Unidad Carcelaria 1 se reprogramó para mañana, miércoles 15 de octubre, tras haberse pospuesto por un duelo familiar de uno de los jueces.

En la jornada final, los acusados podrán expresar sus últimas palabras antes de que el tribunal emita su fallo.

El tribunal colegiado está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Araníbar (interino), de la Sala VII del Tribunal de Juicio.

Entre los veinte imputados se encuentran funcionarios del Servicio Penitenciario, acusados de delitos como exacciones ilegales agravadas, concusión, comercialización de estupefacientes agravada dentro del penal y asociación ilícita, todo en concurso real.

El resto de los imputados, compuesto por internos y familiares, enfrenta cargos por comercialización de drogas en el marco de un grupo criminal y asociación ilícita, también en concurso real.