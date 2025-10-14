¡Alerta incendios! Pastos secos, altas temperaturas y negligencia, el combo perfecto

Los incendios de pastizales en Salta vienen siendo un problema constante, que se agraban y como sociedad debemos estar alerta e involucrarnos.

Ernesto Flores, subsecretario de Protección Ciudadana de la ciudad de Salta, advirtió sobre el aumento del riesgo de incendios en la provincia y que durante el fin de semana se registraron múltiples focos igneos en pastizales.

Según explicó el Subsecretario, en horas del mediodia, con el aumento de la temperatura y la baja humedad, la probabilidad de nuevos siniestros se incrementa, especialmente en jornadas con vientos.

Atento a esta situación, Flores, dió recomendaciones al respecto tales como, regar alrededor de las casas o instalaciones para disminuir el riesgo en zonas secas. Además, hizo un llamado a la población:

"Si ven personas prendiendo fuego pueden llamar al 105, y si observan incendios, al 911".

La Subsecretaría de Protección Ciudadana recuerda extremar los cuidados y evitar cualquier acción que pueda generar focos ígneos en esta época del año, publicó QPS.

Tenemos que tener en cuenta que las temperaturas empezaron a elevarse considerablemente y hasta el día viernes superarán los 30°.