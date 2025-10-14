Robó con un arma de juguete e irá preso

Justicia14/10/2025
El juez de Garantías de Tartagal Héctor Mariscal convirtió en prisión preventiva la detención de un hombre de 28 años que amenazó a otro con un arma de utilería para robarle un bolso con efectos personales.

El acusado interceptó a un joven en Tartagal y exhibiendo una réplica de un pistola le quitó el bolso. Pero cuando intentó darse a la fuga fue alcanzado y retenido por quienes pasaban por el lugar.

En audiencia flexible y multipropósito, el juez resolvió denegar la libertad requerida pues el autor es en grado de probabilidad responsable del delito de tentativa de robo calificado con arma de utilería y por tratarse de un hecho con una pena en expectativa de prisión efectiva.

El acusado permanecerá alojado en la Alcaidía de Tartagal.

