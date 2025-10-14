A punta de pistola, redujeron a un sereno y vaciaron una empresa en Mosconi

El fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, imputó a un hombre de 33 años por la supuesta comisión del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego, tras un hecho ocurrido en la localidad de General Mosconi.

De acuerdo con la investigación, el 21 de septiembre, alrededor de la 1 de la madrugada, el acusado, junto a otras personas aún no identificadas, ingresó a una empresa ubicada sobre la Ruta Nacional N.º 34, kilómetro 1427.

En esas circunstancias, los individuos, armados, habrían interceptado al sereno del lugar, a quien apuntaron con un arma, le cubrieron el rostro, lo maniataron y le sustrajeron su teléfono celular y una linterna.

Posteriormente, los autores del hecho huyeron del lugar llevándose una importante cantidad de herramientas y elementos de trabajo, además de dos camionetas Toyota Hilux 4×4 doble cabina. Entre los bienes sustraídos se registraron escaleras, herramientas manuales, una motosierra, arneses de seguridad, palas y otros elementos de uso laboral.

El fiscal Cabot solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente el mantenimiento de la detención del imputado, mientras continúa la investigación para identificar y detener a los demás participantes del hecho.