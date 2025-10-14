Trata de personas: “Se están robando niñas de 8 años”

Este martes en la Cámara de Diputados se llevó a cabo un reconocimiento a los organizadores de la diplomatura internacional en investigación de trata de personas que fue organizada por la Universidad Católica de Salta con la Fundación Volviendo a Casa.

La presidenta de la fundación, Isabel Soria, alertó sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran las jóvenes en la actualidad, y alertó que se debe trabajar para la prevención. “Se están robando niña de 8 años, no solo de 12, y lamentablemente se metieron en nuestras escuelas” aseveró.

“Ya no es dentro de los boliches, se metieron dentro de las escuelas y se están llevando a nuestras hijas. El grooming existe y la trata también” afirmó ante los diputados provinciales.

Soria pidió un trabajo en conjunte entre los diferentes sectores, afirmando que “la única realidad es que la prevención y educación va a salvar a estar nenas”.