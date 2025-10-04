Otro caso de trata de personas: Investigan una empresa y detienen a un hombre por narcotráfico

En dos procedimientos distintos, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” llevaron adelante un operativo por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y otro por narcotráfico.

El primer allanamiento tuvo lugar en Colonia Bombal, departamento de Maipú, en una empresa dedicada al transporte y lavado de hortalizas (zanahorias, lechuga, zapallo y ajo). Por orden judicial se inspeccionaron las condiciones de trabajo y la documentación de los empleados. Intervinieron la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el RENATRE Mendoza, que constataron indicios de explotación laboral y labraron las actas correspondientes. Los informes fueron elevados a las autoridades judiciales competentes.

En un segundo operativo, la misma unidad detuvo a un ciudadano y dejó a otros dos supeditados a la causa por infracción a la Ley 23.737. Durante los procedimientos se incautaron 6,7 gramos de marihuana y 8,3 gramos de cocaína, además de más de 119 mil pesos, divisas extranjeras, teléfonos celulares y un vehículo con pedido de secuestro por robo en Buenos Aires.

Interviene el Juzgado Federal de Garantías N.º 1 junto a la Unidad Fiscal de Mendoza.