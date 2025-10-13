Red de trata en escuela: Educación firmará convenios con instituciones para abordar la problemática

Educación13/10/2025
fiore 2

El pasado 9 de septiembre tuvo lugar la imputación de un remisero y tres clientes en el marco de una investigación por una red de explotación sexual que ofrecía adolescentes vírgenes y que involucra a más de 10 menores como víctimas. 

Al respecto, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, informó que el hecho se encuentra dentro del ámbito de la Justicia Federal y se maneja con total reserva y cautela.

Desde el Ministerio se encuentran trabajando sobre la problemática y una de las estrategias es la firma de convenios con la UCASAL (Universidad Católica de Salta) y fundaciones especificas que abordan la trata de personas. 

“A partir de ahí estamos trabajando en concientización a los chicos y capacitación a los docentes de como detectar determinadas cosas” explicó Fiore a Multivisión Federal. 

Desde mediados del año pasado llevan adelante en nivel inicial el programa “La trata de qué se trata”, lo cual les permitió detectar algunos problemas de documentos y afines de algunos alumnos. 

