Red de trata en escuela: Educación firmará convenios con instituciones para abordar la problemática

El pasado 9 de septiembre tuvo lugar la imputación de un remisero y tres clientes en el marco de una investigación por una red de explotación sexual que ofrecía adolescentes vírgenes y que involucra a más de 10 menores como víctimas.

Al respecto, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, informó que el hecho se encuentra dentro del ámbito de la Justicia Federal y se maneja con total reserva y cautela.

Desde el Ministerio se encuentran trabajando sobre la problemática y una de las estrategias es la firma de convenios con la UCASAL (Universidad Católica de Salta) y fundaciones especificas que abordan la trata de personas.

“A partir de ahí estamos trabajando en concientización a los chicos y capacitación a los docentes de como detectar determinadas cosas” explicó Fiore a Multivisión Federal.

Desde mediados del año pasado llevan adelante en nivel inicial el programa “La trata de qué se trata”, lo cual les permitió detectar algunos problemas de documentos y afines de algunos alumnos.