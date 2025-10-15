Dos choques casi simultáneos causaron caos en el macrocentro

Casi en simultáneo, se registraron dos siniestros viales en el macro centro, pero sobre avenidas sumamente transitadas.

Uno de los siniestros ocurrió en la intersección de Zuviría y Entre Ríos. Allí un hombre a bordo de una motocicleta fue embestido por un auto y SAMEC lo asistió, para luego ser trasladado al hospital.

En tanto, el otro siniestro ocurrió en O’Higgins y Sarmiento, allí dos autos chocaron en una esquina que llamativamente tiene semáforo.

En ambos casos intervino personal policial y de tránsito para ordenar la circulación.