Dos choques casi simultáneos causaron caos en el macrocentro

Accidente15/10/2025
accidenteee

Casi en simultáneo, se registraron dos siniestros viales en el macro centro, pero sobre avenidas sumamente transitadas. 

Uno de los siniestros ocurrió en la intersección de Zuviría y Entre Ríos. Allí un hombre a bordo de una motocicleta fue  embestido por un auto y  SAMEC lo asistió, para luego ser trasladado al hospital.  

accidente zuviria E

En tanto, el otro siniestro ocurrió en O’Higgins y Sarmiento, allí dos autos chocaron en una esquina que llamativamente tiene semáforo.

En ambos casos intervino personal policial y de tránsito para ordenar la circulación.

