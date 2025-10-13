Tres personas perdieron la vida en accidentes durante el fin de semana

Durante el fin de semana, Salta registró 3 nuevas víctimas fatales en siniestros viales.

Uno de los lamentables hechos se dio en ruta Nacional 40, el viernes alrededor de las 23.40 altura kilómetro 4500, Cachi. Allí, dos vehículos, una camioneta y automóvil impactaron. El conductor y único ocupante del automóvil, joven de 25 años, perdió la vida, mientras los ocupantes de la camioneta, fueron trasladados al hospital de la zona con lesiones.

El otro siniestro se dio a 12 kilómetros de la localidad Coronel Cornejo, en una calle aledaña, donde una motocicleta con dos ocupantes perdieron la vida, por razones que aún se investigan.