Robaron una costosa consola al sonidista "Lucho" Laime en un boliche de zona sur

El reconocido sonidista “Lucho” Laime, también conocido por su trabajo en “La Voz del Estadio” de Gimnasia y Tiro, denunció el robo de una consola digital profesional de alto costo, fundamental para su sustento, desde el interior del boliche bailable “Tulum”, ubicado en Av. Monseñor Tavella 1398.

Según la denuncia, el pasado 10 de noviembre, alrededor de las 23:00, Laime llegó al local para dejar armado el escenario y la consola de sonido que iba a utilizar en un evento. Pero, al regresar a la mañana siguiente, constató que la misma había sido sustraída, presuntamente por delincuentes que ingresaron al lugar.

El equipo robado es una consola digital Yamaha, modelo LS9, de color negro, identificable por la inscripción “LAIME PRODUCCIÓN” en rojo, con un valor apróximado de 10 millones de pesos.

La Policía y la Fiscalía continúan con la investigación y se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del equipo que se comunique con la dependencia policial más cercana. "Por favor, si alguien sabe algo de mi consola, avísenme, la necesito para trabajar”, indicó.