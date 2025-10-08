Le robaron su computadora con información escolar y está desesperado por recuperarla

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el centro de la ciudad de Salta en calle Moldes y Mendoza. A través de Multivisión Federal, José, un docente de una escuela técnica, denunció el robo de su mochila, que contenía una computadora con años de trabajo e información valiosa.

“Presenté la denuncia, le pedí imágenes a los vecinos. Se ve que estaba coordinado: me robaron, la persona cruza la calle al frente y había una moto esperando”, relató.

El robo ocurrió cuando el docente descendió de su vehículo por unos minutos para comprar un repuesto: “Bajé del auto a buscar un repuesto, parece que vieron que guardé la mochila en el baúl. Forzaron la cerradura y sacaron mis cosas. Creo que me venían siguiendo. Los vecinos dijeron que fue bastante rápido”, explicó.

Más allá del valor material, José destacó la importancia del contenido que guardaba su computadora: “Más allá del valor de la mochila, es la información que había en la computadora: son muchos años de trabajo. Soy docente, trabajo en una escuela técnica y están guardados todos los proyectos de mis alumnos”, expresó con angustia.

El docente también brindó detalles para facilitar su identificación:“Es una notebook HP color gris, no es muy común, no tenía calcomanías, era Intel, tenía todavía un plástico en la pantalla, un lector de CD y una abolladura en una de las esquinas. Calculo que era un modelo tipo 2009 o 2010”.

José pidió la colaboración de la comunidad para recuperar el equipo, ya que contiene material académico importante. Cualquier información sera bien recompensada.