Una estética en el ojo de la tormenta: Versiones enfrentadas por presuntas estafas

Desde princió de Marzo de este año, Luciana Argañaráz Tevez, quien tenía una estética en un barrio de zona Sur, viene siendo denunciada por varias clientas que aseguran que mientras las atendía les robó sus tarjetas de crédito, las que luego utilizó para compras y obtención de préstamos.

Una de las denunciantes, Teresa Cruz, contó por FM Cielo que: "Vuelvo a contar todo. Solicito un turno en la estética, había hecho una compra, voy a la estética, por las uñas. Ella me pide hacete las pestañas y las cejas, acepto. Hago la transferencia, y a las 7.59 ella saca préstamos, cada uno de 1.500.000 que suman 3 millones con la tarjeta Visa".

La mujer insiste en que la modalidad de la joven fue: "En el momento que me estaba haciendo las pestañas, sube el volúmen de la música y saca las dos tarjetas, naranja y naranja visa, voy a querer cargar nafta y me doy con que me faltaba la tarjeta, la busco y nada. Ahí me doy con que me faltaba la Visa. Fui a la comisaría, a la fiscalía y la brigada, defensa del consumidor, a Ciudad Judicial".

Posteriormente se cierra la estética, y al tiempo abre a puerta cerrada y al tiempo desmantela todo. Hoy, octubre del mismo año, le impactó con la tarjeta común naranja un préstamo de 3 millones: "Tengo que volver con abogados, carta documento a la Naranja porque yo ya habia denunciado la pérdida de las dos tarjetas".

Aseguran que son más de 20 víctimas pero muchos no quieren denunciarla porque son familiares o amigos. Y agregó otros hechos delictivos que habrían sido denunciados: "Hubo una despedida de soltera y aprovechó y volvió a robar, robó tarjetas, anillos, dólares, sigue con lo mismos y tenemos pruebas", sostuvo que la acusada.

Por su parte la acusada salió a por los medios y se defendió, anticipó que inició acciones legales: "Empezó a principio de Marzo, me denunciaron 7 y tuve que acudir a la parte jurídica con mis abogados. Todas coinciden con lo mismo, es como que una persona se dedicó a buscar. Esto va más allá de lo personal".

La mujer asegura que las denunciantes no tienen pruebas: "Estuve dos meses encerrada, todo esto lo dejé en manos de abogados. En Marzo recibí las denuncias y me fui a lo jurídico. Ellas se jactan de haber hecho denuncias contra mí y desde la Fiscalía, desestíman todo tipo de denuncia que están haciendo porque nunca presentaron pruebas. Me presenté a Audiencias pero ninguna presentó nada".

Consultada por los motivos que llevarían a estas personas a denunciarla dijo: "Esto viene de parte familiar y personal, mucha envidia. No pueden ver crecer a la gente y yo en este rubro estoy más de 7 años. No únicamente trabajo acá, trabajo en el Interior. De mi parte no queda ningún tipo de dudas. Hice carta documento y estoy empezando a hacer acciones legales contra todas esas personas sin pruebas y van por la vida a ensuciando".

Por último dijo a través de PUE que estuvo sin poder trabajar: "Me vi obligada a cerrar mi estética, a no conseguir trabajo, a tomar ayuda psicológica. Recibí amenazas por mensajes, llamadas y estuve dos meses encerradas, y alguien tiene que pagar el daño que me están haciendo, voy a llegar a un arreglo económico por todo el daño".