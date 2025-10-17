¿Buscando "a último momento" el regalo de mamá? ¡Vuelve la Feria Tope a plaza España!

En la cuenta regresiva para el Día de la Madre, vuelve a realizarse en Salta la popular "Feria Tope", ofreciendo a los salteños una gran oportunidad para encontrar el regalo ideal con precios sumamente accesibles, y que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en Plaza España, con la particularidad de que ningún producto podrá superar los $20.000.

Al respecto la subsecretaria de Paseos de Compras municipal, Lourdes Roldán, confirmó los detalles y la naturaleza de la iniciativa. "Es una gran feria de liquidación con tope de precios, esa es la particularidad. En este caso, el tope de precios es de $20.000, lo que significa que ningún producto puede superar ese monto", expresó la funcionaria en declaraciones a FM Aries.

Roldán destacó que esta edición de la feria contará con la participación de 100 vendedores, por lo que se convierte en un mercado con una vasta oferta. "Es una oportunidad increíble para comprar regalos para el día de la madre", sostuvo, invitando a los vecinos a aprovechar el evento en el horario de 14 a 21 horas.

La feria se distingue por la diversidad de su oferta y por fomentar la economía circular. La funcionaria detalló que "la novedad en esta feria es que se venden productos nuevos y productos usados, en buen estado". Los vecinos podrán encontrar artículos de librería, indumentaria, ropa, calzados, accesorios y bazar, cubriendo múltiples opciones para regalar.

Uno de los objetivos centrales de la "Feria Tope" es facilitar el acceso a productos nuevos y de segunda mano, estableciendo el límite de $20.000 para cuidar el bolsillo de los consumidores. Esto se enmarca en la política municipal de fomentar la economía circular en productos de segunda mano y ofrecer una alternativa de venta para pequeños vendedores eventuales de la ciudad.

Si bien la tercera edición se repite en el escenario de la primera, Roldán señaló que el objetivo final de la gestión es "llevar la feria a todos los barrios, favoreciendo la posibilidad de venta a los vendedores de cada barrio y zona". Los interesados en participar como feriantes pueden inscribirse a través de la App Muni Salta, llenando un formulario, aunque los cupos son limitados a 100 participantes.