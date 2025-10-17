Finde a pura tormenta, ¿se podrá hacer el asadito del Día de la Madre?

A sacar el paraguas este fin de semana porque se vienen tres días a puras tormentas y con descenso de temperatura.

Este viernes la máxima alcanzará los 26°C, siendo la jornada más calurosa del fin de semana, pero ojo que se esperan tormentas fuertes y eléctricas para la tarde y noche.

Según informa el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado alcanzará los 19°C con una mínima de 15°C, presentando tormentas fuertes durante toda la madrugada y mañana, mientras que para la tarde y noche llegarán las lluvias aisladas y chaparrones.

El domingo, Día de la Madre, la máxima será de 22°C con una mínima de 12°C y para quienes quieren hacer un asadito para agasajar a su mamá tendrán que resguardarse, ya que durante la mañana y madrugada llegarán las lluvias aisladas, mientras que a la tarde y noche el cielo permanecerá mayormente nublado.