Regalos para mamá desde el penal: Hay opciones desde $1.000

Con motivo del Día de la Madre, el Servicio Penitenciario de Salta lleva adelante una exposición y venta de productos elaborados por internos en los talleres de laborterapia.

La muestra estará abierta hasta el viernes, en horario corrido de 8:00 a 20:00, y ofrece una amplia variedad de artículos para regalar.

En diálogo con Informate Salta, Paola Barros, directora del Servicio Penitenciario, explicó: “Estamos con esta exposición en motivo de celebrarse el Día de la Madre. Estamos hasta el viernes, de 8 a 20 horas en horario corrido”, señaló.

Además, indicó que se aceptan distintas formas de pago: “Pueden abonar en efectivo, con tarjetas de crédito bancarizadas y también con código QR”, detalló.

Barros destacó el trabajo realizado por los internos en los talleres: “Todos los productos son elaborados en los talleres de laborterapia. Son 21 talleres donde los internos participan voluntariamente y son capacitados por el personal penitenciario. Hay espacios como herrería, carpintería, tapicería, sastrería, imprenta, panadería y zapatería, entre otros”, explicó.

Entre los artículos disponibles se pueden encontrar alhajeros desde $6.000, agendas desde $1.000, espejos desde $200.000, sillones desde $500.000, además de muchos otros productos ideales para agasajar a las madres salteñas.

Esta iniciativa busca impulsar la reinserción social a través del trabajo, promoviendo valores de esfuerzo, capacitación y superación personal entre los internos del Servicio Penitenciario.