Una cadena de supermercados está cerrando locales y ya encendió la alarma en Salta

Una de las principales cadenas de supermercados del país, controlada por el gigante del retail Cencosud, ha iniciado una ola de cierres de sucursales que ya dejó a más de 100 empleados sin tareas en varias provincias, noticia que en Salta ha encendido una luz de alarma respecto al futuro de las diversas tiendas de la marca Vea que operan en la ciudad, con la preocupación latente por la posible pérdida de puestos de trabajo.

Según reportó Infobae, recientemente, se confirmó el cierre de al menos cuatro sucursales de la marca Vea en diversos puntos del país, un movimiento que refleja la estrategia de una de las empresas líderes del mercado en un escenario de baja en las ventas y profundos cambios en los hábitos de compra de los consumidores.

Las sucursales afectadas se distribuyeron en distintas localidades, incluyendo San Martín (Catamarca), Moreno y Castelar (provincia de Buenos Aires) y Villa Krause (San Juan). Solo la sucursal de Castelar, en el oeste del Gran Buenos Aires, empleaba a unas 80 personas, contribuyendo significativamente a la cifra total de más de un centenar de empleados afectados.

La reestructuración emprendida por Cencosud, conglomerado que también gestiona marcas como Jumbo, Easy y Disco, se debe principalmente a dos factores clave, según fuentes del sector. Por un lado, la empresa busca mayor eficiencia operativa en respuesta al descenso en los niveles de consumo y al ajuste generalizado del gasto por parte de los compradores.

Por otro lado, se especula que estos movimientos responden a una estrategia de optimización de recursos en medio de la competencia por la posible adquisición de la operación de Carrefour en la Argentina. Este proceso obligaría a Cencosud a desprenderse de locales con baja rentabilidad o que duplican cobertura en zonas clave, con el fin de capitalizarse y ordenar sus cuentas.

El impacto sobre los trabajadores ha sido variable. Mientras que en algunos casos, como en Villa Krause (San Juan), la empresa ofreció la reubicación a 17 empleados en otros locales del grupo (como Jumbo), en otras provincias, los trabajadores fueron notificados del cierre y debieron iniciar conversaciones para acceder a las indemnizaciones de ley o buscar nuevas alternativas laborales.

A nivel local, la situación genera una gran preocupación en Salta: Viendo lo que ocurre a nivel nacional, tanto en Catamarca como en San Juan, existe el temor de que la reestructuración de Cencosud pueda afectar a las sucursales de Vea en la capital salteña, lo que significaría el cierre de locales y, lo más crítico, la pérdida de importantes fuentes de trabajo en un contexto económico nacional ya de por sí inestable.