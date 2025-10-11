Incertidumbre en las góndolas: Posible cierre de cadena de supermercados en Salta

En medio de la disputa empresarial por el futuro de Carrefour en Argentina, el grupo chileno Cencosud —propietario de Vea, Jumbo, Disco, Easy, Spid y Supermercados Mayorista Makro— analiza un plan de reestructuración comercial que podría implicar el cierre de sucursales de su cadena Vea en Salta y otras provincias del país.

Según publicó el portal iProfesional, la compañía ya cerró su local céntrico en Tucumán y evalúa hacer lo mismo en Salta y San Juan, además de reordenar su red de tiendas en localidades bonaerenses como Lobos, Castelar, Moreno y Hurlingham. La medida forma parte de una estrategia de ajuste y optimización operativa, mientras la empresa avanza en las negociaciones para adquirir los activos de Carrefour Argentina.

El cierre de locales minoristas de Cencosud generó preocupación entre trabajadores y proveedores, ya que la empresa emplea a más de 20.000 personas en el país. En Salta, los rumores sobre posibles cierres de sucursales no fueron confirmados oficialmente, aunque fuentes sindicales del sector aseguran que existe “una vigilancia constante” ante posibles movimientos empresariales.

De acuerdo con analistas del sector supermercadista, esta reestructuración responde a una estrategia preventiva: en caso de concretarse la compra de Carrefour, Cencosud debería ceder o cerrar puntos de venta para evitar observaciones de Defensa de la Competencia, dado que ambas cadenas compiten en los mismos segmentos.

El conglomerado chileno atraviesa un proceso de ajuste financiero y racionalización de operaciones en la región, en un contexto de caída del consumo y aumento de costos logísticos. A nivel nacional, Vea —una de sus marcas de perfil medio— se vio especialmente afectada por la pérdida del poder adquisitivo de los hogares y la suba sostenida de precios.

Por su parte, Carrefour, con más de 600 locales en todo el país, continúa evaluando alternativas estratégicas, que incluyen venta parcial, ingreso de nuevos socios o una alianza comercial con Cencosud.

En Salta, los empleados del sector mantienen la expectativa ante un posible reordenamiento de personal, que podría implicar traslados o cierres parciales. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio indicaron que “no hay confirmaciones oficiales, pero sí señales de alerta” frente a la situación.