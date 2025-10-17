Grave denuncia contra un arquitecto: “Yo le pagué 71.200 dólares y no cumplió”

Una denuncia por estafas llegó a InformateSalta, ya que una vecina sostiene que un arquitecto incumplió con su parte del contrato y que no respondería los mensajes, procediendo a eliminar sus redes sociales y a abandonar el estudio donde se encontraba, siendo afectadas 8 personas por este obrar.

“Yo empecé a notar como que él me iba parando la obra, como que iba llevando menos gente”, comentó la mujer, a lo que el sujeto aducía que era motivo de feriados, clima u otros contratiempos".

Entre una de las actitudes sospechosas que tuvo el sujeto, fue de cerrarle una habitación donde había elementos de construcción entre ellos puertas y grifería que había comprado, previo a esto le había propuesto iniciar negociaciones de una segunda parte de la obra.

“Me dijo: mirá que te lo puedo financiar, y le digo: “pero ¿cómo me hablas de hacer otra parte? Si vos hace exactamente hoy, un año, me tendrías que haber tenido lista la obra, yo tengo con escribano que el 12 de noviembre del 2023 me tenía que entregar a los 8 meses la obra”.

“Yo le pagué en tiempo y forma todo, los 71.200 dólares y pico con escribano de por medio”.

Se comunicó con el sujeto en cuestión y le pidió que le de explicaciones o le confiese si tenía algún tipo de inconveniente para que puedan hacer una ampliación de contrato y ver nuevamente los tiempos: “Así actúa una persona de bien. No me venís inventando hace 5 meses todos los lunes que me pones al mejor equipo”.

Al comunicarse con un trabajador que mantenía relaciones laborales con el arquitecto, este le comunicó que había más personas a las que le debía, incluido a él.

Si bien se comunicó la abogada del arquitecto con uno de los damnificados, plantearon las presuntas víctimas que sus abogados tomarían cartas en el asunto y que la denuncia penal ya corre su curso, por lo que se acercarán además al Colegio de Arquitectos a presentar una denuncia civil.

“Hay tantas formas buenas de arreglar, no es que somos unos loquitos que apenas el desapareció hemos ido a la tele, a la radio a poner denuncia (…) yo hace seis meses que vengo negociando con él. Es un montón de tiempo, no es que uno sea un intolerante” declaró.

“Esto directamente es estafa, no hay con qué darle” finalizó.