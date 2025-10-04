Emprendedores estafados: Pagaron a un organizador y era todo trucho

Un grupo de emprendedores denunció haber sido víctima de una estafa durante un evento que se realizó este sábado en la cancha de Unión, donde la jornada —que supuestamente iba a incluir presentaciones de grupos carperos— terminó con incidentes y presencia policial.

Según relataron los participantes, el encuentro fue organizado por una persona identificada, quien habría cobrado un monto por el alquiler del espacio a cada puesto. Solo un grupo musical alcanzó a presentarse antes de la intervención de la policía, que suspendió el evento al constatar que no contaba con autorización municipal ni permiso de la Policía de Salta.

Los emprendedores aseguraron que no se les devolvió el dinero abonado y que perdieron la producción preparada para la jornada, generando malestar y reclamos por la falta de control y transparencia en la organización.

El hecho fue difundido en redes sociales, donde circularon videos que muestran la confusión y la intervención de las fuerzas de seguridad.