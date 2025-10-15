Condenaron a un chofer de flete por apropiarse de productos médicos

Un chofer de flete fue condenado a un año de prisión en suspenso tras apropiarse indebidamente de productos médicos destinados a distintos puntos de la ciudad de Salta, parte de los cuales fue hallada posteriormente a la venta en un supermercado.

La causa se inició el 20 de enero de 2018, cuando un conductor de la empresa Expresso Total denunció que Luis Antonio Raúl Diez Gómez, contratado como colaborador para la distribución local, se había quedado con mercadería que debía entregar a profesionales de la salud.

El denunciante explicó que el 8 de enero Diez Gómez debía repartir diecinueve bultos de productos de un laboratorio médico, utilizando su camioneta tipo flete, y que presentó remitos con firmas falsificadas para dos destinos: la firma Cofaral y un domicilio particular en calle 25 de Mayo. Con esos documentos, percibió el pago por el servicio sin realizar las entregas correspondientes.

La empresa detectó la irregularidad el 18 de enero, cuando constató que la mercadería nunca llegó a su destino.

Diez Gómez aseguró haber completado el reparto y afirmó estar en Tartagal, prometiendo regresar para “recuperar la mercadería”, pero luego dejó de responder.

Durante la investigación, se confirmó que los productos eran muestras médicas sin valor comercial, destinadas a profesionales de la salud para su evaluación. A pesar de ello, parte de la mercadería apareció tiempo después a la venta en un supermercado del barrio Santa Ana.

Por expresas directivas de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, el auxiliar fiscal Pablo Nieva representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia, donde el juez Eduardo Raúl Sángari homologó el acuerdo de culpabilidad y condenó a Diez Gómez a un año de prisión de ejecución condicional por el delito de estafa.