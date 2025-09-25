Mundial FIFA 2026: Se conocieron las mascotas oficiales

Mundial FIFA 2026: Se conocieron las mascotas oficialesLas mejores fotos25/09/2025
El águila Clutch recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable.
El jaguar Zayu habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país.
El alce Maple nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país
