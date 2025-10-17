Río Piedras: detuvieron a un hombre con más de 8 mil dosis de droga

Ayer, efectivos del Distrito de Prevención 3 y de la División Narcocriminal de Metán realizaron un importante procedimiento con secuestro de droga en el marco de un control vehicular en la ruta nacional 16 kilómetro 707 de la localidad de Río Piedras.

Es que durante el procedimiento, al controlar un remis y a sus ocupantes detectaron que uno de los pasajeros tenía entre las prendas de vestir en una mochila con más de 8 mil dosis de marihuana en dos paquetes.

Por este motivo un hombre de 25 años fue detenido, se secuestró la sustancia estupefaciiente, dinero y elementos de interés. Intervienen la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1.