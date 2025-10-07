Horror en Metán: Intentó matarla luego de abusar de ella y golpearla brutalmente

En Metán tuvo lugar un hecho estremecedor y alarmante, una mujer de 54 años fue encontrada en la vía pública golpeada, ensangrentada e inconsciente.

Personal del Servicio Penitenciario que circulaba por el lugar la asistió trasladándola rápidamente al hospital local, lugar donde la derivaron a la capital salteña por la gravedad de sus lesiones.

Según confirmaron los médicos, la mujer fue abusada sexualmente y golpeada con brutalidad, intentando su atacante ahorcarla con una prenda íntima antes de huir, informó El Tribuno.

Tras la investigación encabezada por el fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, se logró reconstruir parte de la secuencia gracias a testimonios, registros de cámara de seguridad y análisis de telefonía.

En 48 horas se logró identificar al sospechoso, un hombre de 41 años que fue detenido, quien contó con una defensora oficial durante la audiencia de imputación.

El acusado se negó a declarar, resolviendo la Fiscalía su imputación por abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado grave daño a la salud física o mental de la víctima, en concurso real con tentativa de homicidio agravado por mediar violencia de género.

Se solicitó al Juzgado de Garantías que el sujeto esté detenido mientras se busca esclarecer las circunstancias del ataque.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la victima habría sido conducida a una zona descampada donde fue agredida salvajemente.

Al haber actuado rápidamente se pudo preservar evidencia clave y secuestrar elementos de interés para la causa.

Por el momento, la mujer continúa internada en estado reservado.