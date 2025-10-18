Le disparó, lo lesionó y ahora deberá pagarle $2.000.000

El hecho sucedió en Orán cuando un hombre bajó de una camioneta a fines del mes de mayo en el barrio 20 de febrero, sacó un arma de fuego y le disparó en la pierna provocándole heridas a la altura de la tibia. Después de causarle las heridas, se dio a la fuga.

En la audiencia flexible y multipropósito, el juez de Orán, lo condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional y cumplimiento de reglas de conducta. También como reparación, el condenado deberá pagarle $2 millones de pesos.

La victima contó que días atrás el acusado había ido a su domicilio y lo amenazó acusándolo por un supuesto robo del cual él no tenía conocimiento. Después le disparó.