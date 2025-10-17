¡Mirá el video! Confusión y violencia en Orán durante un control de tránsito

Un confuso episodio durante lo que parecía ser un control de tránsito en Orán, terminó casi en tragedia.

Videos difundidos por un vecino muestran como en la esquina de Eduardo Arias y Mitre, policías y al menos 4 personas, entre ellas una mujer mayor de edad, intenta recuperar una motocicleta.

Cuando la mujer, comienza a mover el motovehículo, otro sujeto se quita la remera la moja en nafta que al parecer se habría derramado, empapa la prenda y le prende fuego, amenazando con quemar la moto o a las personas.

Finalmente el sujeto es agredido por otro hombre y reducido junto a personal policial, que previamente logran apagar las llamas de la remera.

Durante el desarrollo del video se escucha como un vecino le decía "¡Devuelvan la moto, son persona de trabajo!".

El medio Orán Conectado, por medio de testigos confirmó que el episodio violento fue entre vecinos, en medio de un operativo de tránsito.