Alarma en Gaza: Israel bombardea Rafah en medio de acusaciones de ruptura del alto el fuego

La Fuerza Aérea de Israel bombardeó Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, después de que, presuntamente, milicianos atacaran a las fuerzas militares apostadas en esa zona, y peligra el acuerdo de paz en Medio Oriente, lo que genera una situación de mucha fragilidad. Hasta el momento se desconoce si hay heridos o muertos, ni tampoco si este fuego cruzado podría poner en peligro el alto el fuego que entró en vigencia el 10 de octubre.

El ataque israelí en Rafah, una zona estratégica en el sur de la Franja, se produce en un clima de extrema fragilidad. Fuentes de la FAI indicaron que la ofensiva aérea fue una respuesta a los ataques con morteros dirigidos a sus fuerzas, que se encontraban apostadas en la zona tras la retirada parcial de Israel, que anteriormente controlaba cerca del 30% del territorio de Gaza.

La agencia EFE accedió a un video donde se aprecian columnas de humo elevándose desde Rafah. Otras fuentes locales informaron del aterrizaje de varios helicópteros militares israelíes, presumiblemente para evacuar a posibles soldados heridos.

El incidente se complica con las luchas internas por el poder en el territorio. Según el brazo armado de Hamás, el fuego cruzado se originó mientras ellos intentaban eliminar a Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como las "Fuerzas Populares". Hamás acusa a los soldados israelíes de haber intercedido para apoyar a Shabab, lo que desencadenó el combate y la explosión de una excavadora militar israelí.

El incidente se produce apenas un día después de que el gobierno de Estados Unidos, un actor clave en el acuerdo de paz en Medio Oriente, advirtiera que poseía "informaciones creíbles" sobre un plan de Hamás para perpetrar una "violación inminente" del alto el fuego, concretamente un ataque contra civiles palestinos.

Hamás, por su parte, rechazó de plano las acusaciones estadounidenses y lanzó una fuerte crítica a Israel. En un comunicado, culpó al gobierno de Benjamín Netanyahu de armar y financiar a milicias rivales que, según el grupo islamista, cometen "asesinatos, secuestros, robos de camiones de ayuda y robos contra civiles". Hamás argumentó que sus agentes de policía persiguen a estas pandillas para proteger a los ciudadanos y preservar la propiedad, actuando "de acuerdo a mecanismos legales claros".

La ofensiva de este domingo subraya la inestabilidad en Gaza, que ya había registrado tensiones un día después de la entrada en vigor del alto el fuego, cuando milicianos de Hamás iniciaron una represión contra clanes y grupos rivales que presuntamente colaboraron con Israel, con reportes de ejecuciones públicas de supuestos colaboradores.

El líder de Hamás, Izzat al Rishq, elevó el tono de las acusaciones a Israel en un comunicado oficial. "La ocupación sionista sigue infringiendo el acuerdo y buscando pretextos infundados para justificar sus crímenes", sostuvo. Además, acusó al primer ministro Benjamín Netanyahu de intentar "eludir y renegar de sus compromisos" debido a las presiones de su "coalición extremista y terrorista", evadiendo así sus responsabilidades ante los mediadores internacionales.