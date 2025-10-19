La provincia que tuvo menos nacimientos pero sigue creciendo: El cambio demográfico que sorprende al país

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), titulado “La transformación de la población argentina”, advierte sobre un cambio profundo en la composición demográfica del país. Y aunque Neuquén se mantiene como una de las provincias más jóvenes y activas, también empieza a sentir el impacto de esta transformación: su población seguirá creciendo, pero lo hará con un perfil muy distinto, marcado por menos nacimientos y más personas mayores.

Según el estudio, el crecimiento poblacional argentino pasará de un promedio anual del 1,06% entre 2001 y 2020 a apenas 0,16% hasta 2040. Neuquén seguirá por encima de ese promedio gracias a la llegada de migrantes internos y al empuje económico de sectores como la energía y el turismo, aunque su pirámide poblacional cambiará notablemente.

Menos nacimientos y maternidad más tardía

Uno de los datos más llamativos es la fuerte caída de la tasa global de fecundidad. En el país, el promedio pasó de 2,4 hijos por mujer en 2010 a solo 1,4 en 2022, por debajo del nivel necesario para mantener el reemplazo generacional. Neuquén refleja la misma tendencia: la natalidad baja año a año desde 2015, mientras aumenta la edad del primer hijo y se reducen los embarazos adolescentes.

Entre los factores que explican este cambio, el INDEC destaca el acceso extendido a métodos anticonceptivos, la educación sexual y la decisión de muchas mujeres de postergar la maternidad por razones personales o laborales.

Esta transformación ya impacta en la estructura social: habrá menos niños y adolescentes en las próximas dos décadas, lo que se traducirá en menos aulas llenas, pero en mayores desafíos para atender el envejecimiento poblacional.

Más años de vida y una pirámide que se invierte

La provincia patagonica se encamina hacia una población más longeva. Para 2040, la esperanza de vida en Argentina alcanzará los 83 años para las mujeres y 78,7 para los hombres, y Neuquén acompaña esa tendencia con mejoras constantes en salud y calidad de vida.

El INDEC proyecta que la proporción de menores de 14 años caerá del 23% actual a cerca del 16%, mientras que la de mayores de 65 años aumentará del 10% al 16%. Este giro en la pirámide de edades plantea una nueva realidad: menos estudiantes en los niveles iniciales y más demanda de atención médica y servicios de cuidado.

Migración interna: el impulso que mantiene el crecimiento

En contraste con otras provincias que comienzan a estancarse, Neuquén sigue recibiendo migrantes de distintas regiones del país, especialmente del norte. La expansión de Vaca Muerta, el dinamismo del sector servicios y el desarrollo del turismo mantienen viva la llegada de jóvenes y familias que buscan nuevas oportunidades.

Aunque el saldo migratorio nacional se volvió negativo desde 2020, la Patagonia —y en particular Neuquén— aún registra un leve crecimiento gracias al arribo de nuevos residentes. Este flujo ayuda a compensar el envejecimiento natural, aunque también pone presión sobre la infraestructura urbana, la vivienda y los servicios públicos.

Con menos nacimientos, más personas mayores y una fuerza laboral que deberá adaptarse a nuevas dinámicas, Neuquén se prepara para afrontar una transformación demográfica sin precedentes: una sociedad distinta, más longeva y con nuevos desafíos para planificar el futuro.