“Injusta y arbitraria”, apelarán el sobreseimiento de García Viarengo por el femicidio de Nuri Klimasauskas

El abogado Matías Adett, representante de la familia de Nahir Viazzi Klimasauskas, confirmó que apelará el fallo que absolvió a Gustavo García Viarengo, ex pareja de la joven, quien fue sobreseído el pasado 14 de octubre por el Tribunal de Juicio de Orán.

El letrado explicó que están a la espera de los fundamentos de la sentencia, que se conocerán esta semana, para presentar el recurso correspondiente. “Tenemos la voluntad, la fuerza y la confianza para seguir buscando justicia. Esto no es una cuestión de venganza, sino de verdad y reparación para Nahir”, expresó Adett en Nuevo Diario.

El fallo fue dividido: la mayoría del tribunal dispuso el sobreseimiento y la inmediata liberación de García Viarengo al considerar que no se logró quebrar su estado de inocencia, mientras que uno de los jueces votó en disidencia y entendió que la prueba acreditaba la autoría del acusado en el homicidio doblemente calificado.

Adett calificó la resolución como “injusta y arbitraria”, al cuestionar la valoración parcial de la prueba y las omisiones procesales durante el debate. Según detalló, el tribunal restó importancia a testimonios, peritajes y antecedentes de violencia de género sufrida por Nahir.

“El argumento simplista con el que se trató de desvincularlo del caso fue querer decir que, como no hay una imagen o filmación del momento exacto del hecho, eso bastaba para descartar su intervención. Es absurdo; si dependiéramos de una cámara en cada hecho, las cárceles estarían vacías”, afirmó el abogado.

Durante el juicio, el acusado dio tres versiones diferentes sobre lo ocurrido y se acreditó que abandonó la vivienda sin auxiliar a la víctima. Vecinos declararon haber escuchado gritos, golpes y pedidos de auxilio, e incluso una testigo grabó los lamentos de Nahir, audios que fueron reproducidos en el debate oral.

El representante de la familia también cuestionó la falta de intervención del tribunal frente a conductas agraviantes del imputado hacia la fiscal del caso. “Hubo situaciones que no debieron pasar. Aun así, confiamos en que una instancia superior podrá revisar con objetividad lo actuado”, señaló.

Adett recordó que la madre de Nahir, Mónica Biasi, “siempre pidió verdad y justicia, no revancha”, y aseguró que continuarán hasta las últimas consecuencias. Una vez conocidos los fundamentos del fallo, presentarán la apelación ante una instancia superior con la expectativa de que se revoque el sobreseimiento.

“Estamos convencidos de que la verdad se va a imponer. La familia mantiene su compromiso con la memoria de Nahir y seguiremos hasta lograr justicia”, concluyó.