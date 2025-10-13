Juicio por Nuri Klimasauskas: La querella pidió perpetua y mañana se conocerá el veredicto

La Sala I del Tribunal de Juicio de Orán dispuso hoy pasar a cuarto intermedio hasta mañana, martes 14 de octubre, a las 13 hs, para dar a conocer el veredicto en la causa contra Gustavo García Viarengo, acusado por el femicidio de Nuri Klimasauskas.

Durante la jornada de este lunes se realizaron los alegatos finales de las partes. Tras ello, los jueces, Norma Roxana Palomo como presidenta, y Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini como vocales, resolvieron suspender la audiencia hasta mañana. En esa instancia, el acusado podrá pronunciar sus últimas palabras antes de que los magistrados pasen a deliberar y emitan el fallo.

García Viarengo llega a esta instancia imputado como presunto autor del delito de homicidio agravado por haber existido una relación de pareja y por haber sido cometido mediante violencia de género.

El hecho que se investiga ocurrió el 19 de febrero de 2023. Según la acusación, Gustavo habría asesinado a su expareja, Nuri Klimasauskas. Durante los alegatos, la Unidad Fiscal y la querella solicitaron la pena de prisión perpetua, mientras que la defensa pidió la absolución lisa y llana del acusado y, de manera subsidiaria, la absolución por el beneficio de la duda.

El veredicto se conocerá este martes al mediodía en los tribunales de Orán.