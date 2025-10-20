Iba al trabajo en moto y chocó contra un auto, quedó hospitalizado

Un nuevo siniestro vial se dio durante la mañana de este lunes en la intersección de Rioja y General Paz. Una motocicleta 125 cc guiada por un hombre de 50 años, fue impactada por un vehículo.

Tras el impacto, el hombre cayó a la cinta asfáltica y fue trasladado al hospital San Bernardo con politraumatísmos. Según se conoció el motociclista se dirigía a su trabajo.

En tanto el conductor del automóvil permanecía en el lugar, mientras realizaban las pericias correspondientes, informó Multiviisión Federal.