Accidente en Metán: Murió una nena y asciende a 97 el número de víctimas viales en 2025

Una profunda conmoción se vive en Metán, luego de que una nena de 11 años perdiera la vida tras un accidente vial ocurrido este domingo sobre la Ruta Nacional 9/34, frente al cementerio privado de la zona.

El siniestro se registró cerca de las 15 horas, cuando una motocicleta que circulaba en sentido norte-sur colisionó con una camioneta que transportaba maquinaria agrícola. En el rodado menor viajaban dos hermanas: la adolescente de 17 años, que conducía la moto, y la niña de 11, que iba como acompañante.

Producto del impacto, ambas resultaron gravemente heridas. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Del Carmen de San José de Metán, donde los médicos confirmaron su fallecimiento horas después debido a la gravedad de las lesiones. Su hermana permanece bajo observación médica.

En el lugar trabajó personal de la Policía Vial y Criminalística, junto al Ministerio Público Fiscal, para determinar las causas del hecho y establecer responsabilidades.

El trágico accidente generó profundo dolor en la comunidad de Metán Viejo, que expresó su acompañamiento a la familia y reiteró el pedido de mayor control y prevención vial en las rutas del sur provincial.

Con este caso, ya son 97 las víctimas fatales por siniestros viales en Salta en lo que va del año, según registros policiales y judiciales.