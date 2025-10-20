Fin de semana negro en Salta: Tres personas murieron en distintos hechos

Durante el fin de semana, Salta registró el fallecimiento de tres personas en distintas circunstancias que dejan un sabor amargo.

El primero hecho trágico fue reportado el día viernes alrededor de las 14 horas. Un llamado al 911 daba cuenta del hallazgo de un hombre sin vida en el cerro San Bernardo, de inmediato se desplazó al lugar personal policial a la zona y constató el hecho, tras lo cual se hicieron los relevamineto en la zona y se dio intervención a la fiscalía de turno.

En tanto el día domingo se registraron dos siniestros viales fatales, el primero de ellos ocurrió en Metán Viejo, en ruta 9/34. Allí una moto con dos mujeres a bordo fue colisionada por una camioneta con un trailer, guiada por un masculino y que circulaban en el mismo sentido.

Tras el impacto, ambas mujeres una mayor de edad y una nena de 11 años resultaron lesionadas, falleciendo poco después la menor en el hospital local.

El segundo siniestro se dio en horas de la tarde del día domingo en Santa Victoria Este, en un paraje de esa zona. Allí, un hombre de 50 años que circulaba en una motocicleta perdió el control del rodado, cayó a la cinta asfáltica y falleció en el lugar productos de los golpes.

Cabe destacar que ya son 7 fallecidos en lo que va de octubre, con un acumulado anual de 98 personas fallecidas en la provincia.

Vendían drogas en al vía pública

Además, según reporto Cristian Aguilera, encargado de prensa de la policía, por Multivisión Federal, que se realizó un operativo de drogas en V° Mitre, donde dos personas fueron demoradas comercializando estupefacientes en la vía pública.

Al momento de demorarlos, le secuestraron más 500 dósis de marihuana y cocaína. Fueron detectados durante un patrullaje preventivo.