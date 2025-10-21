Otra vez, encontraron armas blancas caseras, drogas y celulares en el penal

Durante un operativo del Grupo Especial de la División de Registro y Requisa del Servicio Penitenciario de la Provincia, encontraron armas tumberas, celulares y otros elementos escondidos en el penal.

Los procedimientos se hicieron en distintas dependencias carcelarias, y según informaron, se secuestraron 88 envoltorios de droga, 15 celulares con accesorios, cables y 30 objetos punzocortantes.

Para lograr el secuestro de los elementos, se trabajó con paletas detectoras de metales y con el área de canes adiestrados.