Condena en Villa las Rosas: “Que esto sea un puntapié para que el Servicio Penitenciario mejore”

Ayer se llevó adelante la lectura de condenas en el juicio por corrupción y narcocriminalidad en la Unidad Carcelaria 1, por el cual se encontraban imputadas veinte personas.

La fiscal penal, Ana Inés Salinas Odorisio comentó sobre la sentencia y afirmó que tras una investigación muy compleja se obtuvo un buen resultado, consecuencia de haber unido a dos fiscalías especializadas, la Unidad de Delitos Económicos Complejos y la UFINAR.

En diálogo con El Once TV sostuvo que no hay precedente en el país donde se haya trabajado la irregularidad del servicio penitenciario con una óptica punitiva directa: “Trabajamos mucho en el juicio y hoy la satisfacción del acto cumplido y de esperar que esto sea un puntapié para que se replique en otras provincias y para que el servicio penitenciario mejore”.

“Son delitos muy graves que tienen consecuencias muy graves porque nosotros trabajamos permanentemente para aplicar la ley penal para los que incumplen la ley vayan detenidos pero la idea es que vayan para ser resocializados y no para vivir este tipo de situaciones” dijo la fiscal.

El fiscal penal Gustavo Torres Rubelt, explicó sobre las absoluciones solicitadas por la Fiscalía y que tenían que ver con cuestiones que se desarrollaron durante el debate: “(…) se logró correr ese velo y ver lo que realmente sucedía con esas personas, porqué actuaron como actuaron y entendemos que con las absoluciones que solicitamos con el retiro de la acusación pudimos hacer justicia, de no estar acusando por acusar a una persona que no tienen nada que ver sino que son víctimas de un sistema que se encontraba totalmente corrupto”.