Volvía de un baby shower, se negó a recibir cerveza de un desconocido y la agredió

Un lamentalbe hecho de violencia vivió una vecinia de la localidad de El Jardín durante la madrugada del domingo cuando retornaba a su domicilio, tras haber asistido a un baby shower.

El hecho, según su testimonio de la propia mujer, ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana sobre la calle Javier Pantaleón, a pocos metros de la vivienda de sus padres.

La mujer, identificada como Silvana Humacata, relató que un hombre desconocido la interceptó en la vía pública, le ofreció cerveza y, ante su negativa, la atacó con una botella. “Caí al piso y solo alcancé a gritarle a mi hermana”, contó Humacata, quien logró llegar por sus propios medios hasta su casa, donde pidió ayuda.

Fue asistida en el El Jardín y luego derivada al hospital de El Tala, finalizando su atención en el hospital de Rosario de la Frontera, donde le realizaron tres puntos de sutura, publicó Expresión del Sur.

¿Un pueblo tranquilo?

Horas después, la vecina hizo público su caso a través de redes sociales, expresando su preocupación por la falta de seguridad en la localidad.

“Antes El Jardín era un pueblo tranquilo. Hoy puedo contarlo porque no pasó a mayores, pero la realidad es que la seguridad no existe, las calles están oscuras y las cámaras no funcionan”, dijo.

También explicó que su intención es advertir a otros vecinos y reclamar medidas de prevención. “Si lo estamos haciendo viral es para que no vuelva a suceder. Ayer fui yo, mañana puede ser otra persona. No sabemos qué están esperando las autoridades para actuar”, manifestó.

El hecho generó preocupación ya que aseguran que en los últimos meses se repitieron episodios de inseguridad y reclaman mayor presencia policial, alumbrado público y funcionamiento de las cámaras de vigilancia.