Denuncia que su hijo de 12 años fue golpeado y picaneado en una plaza

Una madre denunció un hecho de violencia alarmante ocurrido en la noche del viernes en el barrio El Alto, en Joaquín V. González, donde su hijo de 12 años habría sido brutalmente agredido por dos adolescentes, quienes incluso lo amenazaron con una picana eléctrica supuestamente provista por los propios padres de una de ellas.

Según relató, todo comenzó cuando su hijo pidió permiso para ir a la plaza del barrio con una amiguita. “Hoy viernes Jairo, mi hijo de 12 años, me dice que va a ir a la plaza del B° El Alto a pasar una tarde con la amiguita. Como somos conocidos, lo dejo que vaya. Cerca de las 9 de la noche me llama pidiéndome ayuda, diciendo que dos niñas lo estaban golpeando y que lo estaban amenazando con una picana eléctrica. Él me decía ‘mamá, por favor, vení para ayudarme, que me quieren hacer dar la corriente y me están pegando".

"Le dije que nunca le pegue a una mujer, pero esta vez tenía que defenderse".

Recuerda que salió de inmediato en su auto en compañía de su hija menor: "Le digo que se quede donde estaban que yo ya salía a buscar. No lo encuentro, lo llamo y le pregunto donde estaba, me dice mamá por favor apurate, me dice que estaba en la casa de su tío".

Ya con su hijo, supo que: "Estas chicas lo que habían hecho era encontrarlo en la plaza, acercarse, amenazarlo, o culparle que él le habÍa soltado los caballos y me hijo le dice 'no, yo no lo he soltado' le calzó una piña, lo empujaron, lo tiraron, le pegaron patadas en la cabeza, le rasguñaron los brazos, le pegaron con una piedra en la espalda, lo tenía entre dos tirados en el piso, mi hijo en su vida peleó. Y porque yo le dije nunca le pegue a una mujer".

"Lo corrían como un animal en una moto".

Cuenta que estas chicas no se quedaron solo con que le pegaron, cuando el logro escapar y empezar a correr: "buscaron una moto, una picana eléctrica, que me entero que esa picana, le alcanzaron sus papás a la nena, para que ella vaya y lo amenace a mi hijo después de haberle pegado, mi hijo corrió cuadras y ella por atrás con la picana".

Jairo terminó en el hospital, en estado de shock y con múltiples lesiones: “Tuve que llevarlo al hospital en un estado de nervios terrible, golpeado en la cara, los brazos, el cuello, la nariz... y lo corrían como a un animal en una moto con una picana eléctrica”, describió en un video subido por FactorInfo TV.