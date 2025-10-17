Agente de tránsito fue agredida y amenazada en R° de la Frontera

Desde hace algún tiempo venimos reflejando en distintos puntos de la provincia hechos de violencia contra personal de tránsito de algunas localidades o de seguridad vial de la provincia. Los trabajadores son insultados, amenazados, golpeados y hasta embestidos, por los ofuscados conductores que intentan de algún modo evitarlos.

Carlos Corbalán, Director de Tránsito de Rosario de la Frontera, reportó dos casos de violencia, uno para con una trabajadora y otro hacia su persona.

Según denunció el Diretor, el primero de los hechos ocurrió sobre el vehículo que utiliza él dentro de la dependencia, el cual sufrió la rotura de la luneta. Fuentes oficiales indicaron que se están revisando las cámaras de seguridad para determinar las circunstancias del hecho.

El segundo episodio involucra a una inspectora, quien al finalizar su jornada laboral habría sido abordada por un grupo de personas. La trabajadora resultó con lesiones en el rostro y denunció haber recibido amenazas vinculadas con sus tareas de control de tránsito.

Corbalán, señaló por Expresión del Sur, que la situación genera preocupación entre el personal, pero que las actividades del área continuarán normalmente mientras se llevan adelante las investigaciones correspondientes.

Las autoridades locales indicaron que los casos están bajo análisis y que se adoptan medidas preventivas para proteger al personal de la dependencia.