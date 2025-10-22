Acusan a un hombre por presuntas estafas en la venta de cabañas de madera

Un hombre de 45 años está acusado de presuntas estafas con la venta de cabañas de madera. El local estaba ubicado al Córdoba al 500 y por lo menos se han denunciado cinco hechos.

La empresa Madernoth S.A era promocionada a través de las redes sociales como una empresa dedicada a la construcción de cabañas de madera. El imputado se presentaba ante los clientes como gerente de la firma y era el encargado de atender a los clientes y de recibir los pagos.

Los denunciantes afirmaron haber pagado grandes montos de dinero para poder tener las cabañas, en un caso en particular, una mujer entregó un automóvil, pero no recibió la vivienda. El plazo para la entrega de la vivienda era de 120 a 150 días, pero nunca construyeron nada.

Otro de los denunciantes también aseguró que nunca le construyó la vivienda, cuando fue a reclamar al lugar, el local había cerrado. En ese momento se encontró con el dueño del local, quien le aseguró que el presunto dueño de la empresa, también los habría estafado y le debía seis meses de alquiler.

Un tercer damnificado contó que incluso habría llegado a pagar por planos de EDESA y la Municipalidad, pero la obra no se hizo.

La jueza admitió la prueba presentadas por las partes y ordenó remitir la causa para el sorteo del tribunal que tendrá a su cargo la audiencia de debate y para la fijación de la fecha.