COPAIPA: “No hay ninguna restricción para hacer obras en la ladera de los cerros”

A raíz de la muerte del obrero durante su trabajo en una obra en construcción en Avenida Uruguay al 600, se empezó a cuestionar sobre las obras y sus medidas de precaución.

Por parte del COPAIPA, José Luis García explicó que: “No hay ninguna restricción para hacer obras en la ladera de los cerros” y señaló cuales son los requerimientos para que un proyecto de obra se apruebe.

Para tener el visto bueno de la Municipalidad e iniciar los trabajos, se exige la presentación de los planos de arquitectura, estructura y electricidad con las correspondientes revisiones de cada uno, aprobado este legajo, se puede iniciar.

Es necesario contar con un proyecto de excavación y simulación con un profesional a cargo responsable de esos trabajos: “Hay que tener en cuenta que se deben cumplir las normas nacionales de higiene y seguridad en el trabajo que son exigibles por la ART (…)” dijo García a El Once TV.

“Toda obra debe presentar un plan de trabajo y hay un profesional en representación de la ART que verifica que se cumplan esos trabajos que exigen las normas de higiene y seguridad”.

Sobre el caso que vio el trágico final del obrero, explicó que por el momento solo cuentan con comentarios y están a la espera de un peritaje oficial para dar su opinión: “Sabemos que el cerro San Bernardo es muy especial, hay muchos trabajos hechos al respecto en cuanto a su inestabilidad, hay muchas aguas subterráneas, por eso depende de la ubicación de la obra uno podría estudiar cual sería la mejor forma de ejecutar la excavación”.

Si bien sostuvo que se aprende de la experiencia y que incluso los terremotos enseñan que la mayoría de los colapsos y de las obras se debe a mala ejecución de los trabajos, es raro que un proyecto este mal hecho.

“Si lo que hemos podido ver es que por problemas de mala ejecución de los trabajos y de la calidad de los materiales se producen colapsos y accidentes que podrían haber sido evitables, nosotros trabajamos mucho en lo que es prevención para tratar de evitar que ocurran este tipo de accidentes” finalizó.