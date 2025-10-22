Tragedia en Av. Uruguay: La obra había sido multada y sabían que no podían excavar más

Anoche se vivió una tragedia en avenida Uruguay, donde un obrero de 34 años murió tras un derrumbe. El cuerpo quedó atrapado entre los escombros y recién pudieron rescatarlo en la jornada de hoy.

Según informaron desde la Municipalidad y el área de Obras Particulares a InformateSalta, la obra contaba con todos los permisos necesario para el inicio de los trabajos. Se habían cumplido con todas las disposiciones y requisitos solicitados. Asimismo, se realizaron los controles pertinentes para verificar que las tareas se ajustaran a lo presentado en los planos aprobados.

También se informó que, en el mes de septiembre, se labró una multa debido a que los obreros no contaban con la capacitación correspondiente en materia de higiene y seguridad laboral.

La tragedia se produjo debido a la excavación en el predio para facilitar un drenaje después de las lluvias del pasado viernes. Esa excavación, según informaron, no debería haberse realizado porque los encargados de la obra habían presentado estudios de suelo donde señalaban que no se podía excavar más de 1.6mts, sin embargo, se avanzó.