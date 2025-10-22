“Descansá en paz, amigo”: Conmoción en Salta por la muerte del obrero atrapado

Enrique Esteban Burgos, hijo, esposo y padre, de 35 años, es el obrero oriundo de Cafayate que perdió la vida tras el derrumbe de la construcción donde prestaba servicios.

Si bien no podían sacar el cuerpo rápidamente por peligro de derrumbe, según trascendió, ya habrían podido rescatar su cuerpo.

En las redes sociales circula una fotografía de Enrique acompañado por la frase: “Siempre en nuestros corazones, su legado perdurará. Gracias por los momentos compartidos. Descansa en paz”.

Los salteños acompañaron a través de las redes a la familia y pidieron por el eterno descanso del joven: “Una oración en su memoria (…) que su partida nos haga reflexionar sobre la importancia de vivir cada momento con intensidad y propósito. Descansa en paz Enrique”, “Descansa en paz amigo”, “Fortaleza a toda la familia para sobrellevar este doloroso momento”.

“Mi más sentido pésame para la familia Burgos, mis condolencias a la distancia”, “Dios lo tenga en su gloria”, “Q.E.P.D. mi más sentido pésame. Era una persona de bien siempre muy respetuoso”, fueron algunos de los comentarios.