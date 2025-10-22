Retiraron el cuerpo sin vida del obrero atrapado bajo los escombros

Luego de varias horas de intenso trabajo, personal de bomberos de la Policía logró rescatar el cuerpo sin vida del trabajador de la construcción, Enrique Burgos, de 35 años, que había quedado atrapado tras el derrumbe en un sector de la obra, ubicada en avenida Uruguay al 600.

Cristian Aguilera, de prensa de la policía, en diálogo con InformateSalta, confirmó que el hallazgo del cuerpo se produjo aproximadamente a las 11 horas.

El comisario indicó también que ya se comunicaron con la familia del trabajador fallecido y que la investigación sobre las causas del derrumbe quedó a cargo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). "Ahora van a empezar con todos los relevamientos en la escena para poder determinar fehacientemente lo ocurrido", concluyó.