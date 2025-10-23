El Gobierno eligió a Pablo Quirno para reemplazar a Werthein como canciller

El presidente Javier Milei comenzó a dar forma a la reestructuración de su Gabinete, anunciando que Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y hombre de extrema confianza del ministro Luis “Toto” Caputo, será el nuevo Canciller. Quirno ocupará el cargo que dejó vacante Gerardo Werthein y su nombramiento busca profundizar el vínculo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el equipo económico.

Según Infobae, la designación fue oficializada mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, donde se informó que Gerardo Werthein presentó su renuncia a partir del próximo lunes 27 de octubre. El texto destacó que Quirno, como miembro clave del equipo económico, ha contribuido a "evitar la mayor crisis de la historia del país".

El nombramiento de Quirno, quien ya ostenta el cargo de Secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, tiene como objetivo central potenciar la visión pro-mercado de la gestión. La designación busca "profundizar el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía" en esta segunda etapa del gobierno.

En un mensaje de agradecimiento, el flamante Canciller expresó: "Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al presidente Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. ¡Seguiremos trabajando en equipo!". Quirno tiene la misión de poner foco en "abrir la Argentina al mundo" y trabajar en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía.

Finalmente, el Gobierno Nacional señaló que el nuevo Canciller "continuará construyendo las alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente", además de seguir impulsando la batalla cultural a nivel global. El Gobierno aún debe definir quién será el sucesor en el Ministerio de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona.